Blog

Or contre Bitcoin : quel est le meilleur investissement pour vous ?

À mesure que les pressions inflationnistes augmentent, les investisseurs craignent que la valeur de leur argent diminue. Ainsi, détenir de l’or dans votre portefeuille peut être un moyen d’investir pour protéger votre pouvoir d’achat, mais il existe une classe d’actifs alternative qui a gagné en popularité ces dernières années : la crypto-monnaie. Alors que les investisseurs institutionnels font une véritable ruée vers le Bitcoin, vous vous demandez peut-être si ce nouvel actif numérique a sa place dans votre portefeuille d’investissement ou si vous devez vous en tenir à quelque chose de traditionnel comme l’or. Voici ce que vous devez savoir sur les deux actifs.

L’or, la valeur refuge

L’or existe depuis des siècles. Les gens apprécient l’or parce que c’est une source de sécurité qui a été testée au fil du temps, alors que Bitcoin n’a pas existé pendant une crise financière majeure comme la Grande Récession. L’or est un actif très apprécié, largement utilisé par les professionnels de l’investissement. Certains investisseurs aiment considérer l’or comme une assurance pour leur argent. S’il y a une inquiétude au sujet de la monnaie d’un pays, ou s’il y a un effondrement économique, les gens affluent généralement vers l’or car il en profite en temps de crise.

Alors que les prix de l’or ont connu une volatilité similaire à celle des actions à court terme, au fil du temps, la valeur du métal précieux est restée stable. Étant donné que nous vivons à une époque où les marchés sont très volatils, il peut être judicieux d’affecter une partie de votre portefeuille à l’or. Les prix de l’or peuvent bénéficier de l’inflation, ce qui en fait une excellente couverture contre l’inflation. Lorsque les prix augmentent, la valeur des monnaies fiduciaires diminue et la valeur de l’or augmente parce que les investisseurs placent leur argent dans le métal précieux pour protéger leur pouvoir d’achat. Mais comme l’or ne rapporte pas d’intérêts ni de dividendes, certains peuvent se demander si ce placement en vaut vraiment la peine.

Ceci dit, investir dans l’or ne revêt pas uniquement que des avantages. En effet, il existe certains inconvénients à considérer. Déjà, les coûts de stockage de grandes quantités de métal précieux peuvent être assez élevés, une faible liquidité crée des écarts importants et, dans certains cas, il peut être difficile de vérifier la pureté et la légitimité de la source du précieux métal. Néanmoins, cela reste un inconvénient mineur, car le plus important lorsqu’on investit dans de l’or, c’est de mettre son argent à l’abri. On peut donc considérer cela comme le prix à payer.

En effet, les experts s’accordent à dire que : si vous recherchez un actif refuge qui est négativement corrélé à d’autres actifs, vous devez vous intéresser à l’or. Il contribue à la stabilité de votre portefeuille en tant qu’investissement d’achat et de conservation. Il agit également comme un diversificateur, une couverture contre l’inflation et un conservateur du capital.

Il existe plusieurs façons d’acheter de l’or. Les investisseurs ont la possibilité d’acheter des lingots d’or physiques ou des pièces d’or, qui ont généralement une barrière d’entrée plus élevée, ou vous pouvez acheter des actions aurifères ou des fonds négociés en bourse.

Et le Bitcoin dans tout ça ?

Nombreux sont les experts qui considèrent le Bitcoin comme étant l’or numérique. Ne vous laissez pas tromper par sa couleur or et son indice assez révélateur. Il s’agit de la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière. Contrairement à la bourse, qui est ouverte aux échanges en semaine de 9h30 à 16h. Les marchés de crypto-monnaie permettent aux utilisateurs d’échanger du Bitcoin et d’autres actifs numériques 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Il existe en outre une myriade de plateformes numériques sur lesquelles effectuer des transactions. C’est le cas par exemple du site Bitcoin Era. C’est une plateforme sécurisée et très facile à utiliser. Les utilisateurs du site peuvent compter sur les conseils avisés des experts de la crypto monnaies pour fructifier leur portemonnaie.