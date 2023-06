Blog

Qu’est-ce que la Cryptoart ?

La Cryptoart est cette forme d’art basée sur le monde des crypto-monnaies, mais aussi sur l’art cryptographique. Par eux, nous entendons ces œuvres numériques ou numérisées publiées sur une blockchain . Le système de bloc qui, comme nous l’avons dit, révolutionne de nombreux secteurs en plus de celui économique.

Techniquement, une œuvre d’art cryptographique est un contenu au format numérique, téléchargé sur une plateforme d’échange telle que Rarible.com. Dont la vente est ensuite enregistrée sur une blockchain.

Puisqu’on en a souvent parlé, expliquons brièvement comment fonctionne une blockchain . C’est une sorte de grand livre décentralisé, c’est-à-dire un immense registre de toutes les transactions dans lequel les entrées sont saisies grâce à la résolution d’opérations cryptographiques (c’est pourquoi on parle de « crypto »).

L’aspect important d’une blockchain est que les informations ne peuvent pas être modifiées et sont également inattaquables. Parce qu’ils ne résident pas sur un seul disque physique, mais sur les ordinateurs de millions d’utilisateurs. C’est pourquoi on parle de décentralisation .

Mais un autre facteur clé pour que la blockchain fonctionne sont les contrats intelligents . Les contrats intelligents introduits par Ethereum, où tout est mis, numériquement parlant, « noir et blanc ».

Afin d’être vendues, les œuvres de cryptoart sont converties en NFT , qui signifie jeton non fongible . Ce sont des objets virtuels indivisibles , qui ne peuvent avoir qu’un rapport unique avec l’œuvre qu’ils représentent. Vous pouvez faire du trading de NFT sur nft profit .

Arrière-plan

Cryptoart trouve ses origines en 2017 , avec le jeu CryptoKitties , qui permettait d’acheter, d’élever et de vendre des chatons numériques (les chats c’est connu, ils tirent toujours sur le web !). Pour des chiffres parfois même supérieurs à 150 mille dollars . Le format était celui des NFT alors que la vente se faisait évidemment par le biais de crypto-monnaies.

A ce jour, l’oeuvre numérique la plus chère vendue était celle de Beeple , mise aux enchères par la célèbre maison Christie’s et lancée pour seulement 100 dollars. Après une série de relances, cependant, dans la dernière demi-heure de négociation, il a atteint une valeur de 69,3 millions de dollars . Ce qui a fait de Beeple – alias Mike Winkelmann, un illustrateur du Wisconsin – le troisième artiste vivant le mieux noté au monde.

Pour comprendre l’ampleur du phénomène, il suffit de dire qu’en 2014 l’un des célèbres « Nymphéas » de Monet a été vendu 54 millions de dollars, soit 15 de moins que Beeple.

L’œuvre en question s’intitule « Everydays : The First 5000 Days » et est entièrement numérique. Mais ne croyez pas à qui sait quels artefacts technologiques modernes. Au final, nous sommes face à une œuvre identique à un fichier JPEG. Les images numériques que nous utilisons déjà depuis un certain temps sur l’ordinateur personnel.

Il s’agit d’un collage de 5 000 images créées et publiées de 2007 à 2021, qui incorpore des scènes surréalistes et des dessins de politiciens tels que Donald Trump et Mao Tse Tung aux côtés de personnages de dessins animés de Mickey Mouse à Pokémon.

Dans le cas du collage Beeple, l’acheteur n’a pas acheté les droits d’utilisation exclusifs ni la seule impression au monde. Mais un lien URL qui permet de télécharger le fichier JPEG . Qu’est-ce que ça veut dire? Que n’importe qui puisse regarder l’image sur Internet, la télécharger et l’imprimer à volonté. Cependant, seul l’acheteur sera reconnu comme propriétaire de cette œuvre.

La croissance du chiffre d’affaires des NFT est à la hausse. Il suffit de mentionner ce que rapporte Crypto.art : au mois de novembre 2020, les ventes de crypto art avaient atteint la valeur d’environ 1,5 million de dollars. En janvier, ils avaient dépassé les 10 millions et en mars, ils ont déjà dépassé les 120 millions.

Alors que selon un rapport présenté par NonFungible.com et L’Atelier (un cabinet d’études de BNP Paribas), en 2018 le marché total des NFT était de 41 millions de dollars et en 2020 il est passé à 338 millions de dollars .

Cela stimule également le marché de la crypto-monnaie, car le cryptoart est payé en devises numériques. Sans surprise, Ethereum en novembre 2021 a atteint 4 000 dollars.

Pour deux raisons :

de nombreuses plates-formes populaires, telles que Nifty Gateway, acceptent les paiements en ETH uniquement Ethereum a la prédominance sur le système sur lequel tournent les NFT et une grande partie de DeFi : ERC-20

L’artiste numérique DotPigeon , un milanais de 33 ans qui se présente le visage couvert d’une cagoule, a vendu toutes ses œuvres NFT sur le portail Nifty Gateway pour plus d’un million d’euros (prix moyen 1 500 euros).

Mais ce n’est pas seulement de la crypto-peinture. Le 19 février, 545 000 dollars ont été dépensés pour un gif d’il y a dix ans, le Nyan Cat , ce fameux chat au corps en biscuit qui flotte en laissant derrière lui une traînée de pixels arc-en-ciel. Ou comme le dunk de LeBron James pour 208 000 $. Jack Dorsey , fondateur et PDG de Twitter, a vendu son tout premier tweet pour 2,5 millions de dollars.

Crise? La faim dans le monde ? Les NFT ont tout effacé d’un simple coup de crypto-éponge.